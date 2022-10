GP Japão F1: Pierre Gasly não entende decisão da equipa | AutoSport

Pierre Gasly foi hoje confirmado como piloto da Alpine para a próxima época, mas nem tudo são boas notícias. O piloto francês ficou, pelo segundo fim de semana consecutivo, desgastado por uma decisão da AlphaTauri, que Gasly justificou para a sua eliminação na Q1.

Ambos os pilotos da equipa italiana queixaram-se de problemas de travões durante a Q1, mas apenas Gasly foi eliminado nessa fase da sessão de qualificação.

“Tivemos um problema de travões e sabemos que, se ficarmos no meio do tráfego durante a volta, corremos um risco maior”, começou por explicar o piloto francês. “Pedi para ficar mais um pouco na box e fui mandado para a pista no meio de outros carros. A equipa esperou um pouco mais com Yuki. Não entendo bem o porquê”.

Foi por causa desta decisão que o piloto se queixou no final da Q1 via rádio. O que aconteceu com os travões, mais propriamente na roda dianteira esquerda, foi que o piloto não conseguiu “aumentar a temperatura e sempre que eu carregava no pedal, o pneu travava imediatamente”.

Gasly considera que a equipa poderia ter gerido essa situação de outra forma, depois de não ter ficado satisfeito com a decisão de trocar de pneus mais cedo em Marina Bay, que na sua opinião resultou na perda de posições para a Aston Martin no GP de Singapura.