GP Japão F1, Q1: Pierre Gasly, Magnussen, Stroll e os dois Williams eliminados | AutoSport

Alexander Albon, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Lance Stroll e Nicholas Latifi foram eliminados na Q1. Fica assim por terra a esperança dos Williams cumprirem o seu objetivo de passar à Q2, enquanto Gasly se queixou bastante dos travões, depois de ter sido eliminado e o seu companheiro de equipa ter passado. Magnussen foi batido pelo companheiro de equipa, assim como Lance Stroll.

Destaque na Q1 para a boa prestação, que vem desde o treino livre 3, de Fernando Alonso que se imiscuiu entre os quatro primeiros.

Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi e Pierre Gasly foram os primeiros pilotos a sair para a pista. Os dois pilotos da AlphaTauri estiveram bem durante o treino livre 3 e esperam chegar à Q2 ou até lutar pela Q3, enquanto Nicholas Latifi sabe que tem que cumprir uma penalização de cinco lugares na grelha que vem de Singapura.

Tsunoda bateu o companheiro de equipa na primeira tentativa de volta rápida, com o tempo 1:31.631s, com Gasly a 0.418s.

Os dois pilotos da Mercedes surpreenderam ao sair da box com pneus médios para as primeiras voltas na qualificação de Suzuka. Enquanto isso, os Ferrari e Red Bull começaram as suas voltas rápidas.

Max Verstappen, com 1:30.224s, passou a ser o piloto mais rápido da sessão, batendo Carlos Sainz por 0.112s e Charles Leclerc por 0.178s. Sergio Pérez fechava os quatro primeiros a 0.398s do seu companheiro de equipa, até que Fernando Alonso fez uma volta mais rápido do que o piloto mexicano, passando a ocupar o quarto posto da tabela de tempos, a 0.379s de Verstappen.

Os dois pilotos da AlphaTauri queixaram-se dos travões do AT03, o que nunca é bom sinal.

À entrada dos últimos 5 minutos da Q1, Kevin Magnussen, Sebastian Vetttel, Lewis Hamilton, Nicholas Latifi e Alexander Albon, sem tempo registado depois de ter visto a sua volta anterior apagada, estavam nas posições de eliminação.

Já com pneus macios, os dois pilotos da Mercedes tentavam sair do fundo da tabela de tempos. Lewis Hamilton (+0.682s) rodou no oitavo tempo e George Russell (+0.641) no sexto. Entre ambos estava Daniel Ricciardo.

Não saíram para a pista Verstappen, Sainz, Leclerc, Alonso e Pérez para as últimas tentativas.

Kevin Magnussen e Lance Stroll não conseguiram sair do fundo da tabela de tempos, enquanto Yuki Tsunoda saltou para o 12º lugar e colocava Alex Albon e Pierre Gasly nos lugares da eliminação. O piloto francês voltou a ter problemas com os travões e não passou à Q2 por 0.066s.