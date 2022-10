GP Japão F1: Pierre Gasly bastante insatisfeito por ter quase batido num trator em pista | AutoSport

Pierre Gasly está bastante insatisfeito por ter passado por um trator em pista antes da interrupção da corrida por bandeira vermelha, durante o período de Safety Car.

Foi audível através na transmissão que Pierre Gasly disse: “Podia ter morrido”. O piloto da AlphaTauri com certeza, como todos nós, recordou-se do acidente em Suzuka com Jules Bianchi e que deu origem a uma série de alterações nos procedimentos, para além da implementação nos monolugares do Halo.

I think we need to discuss a tractor on track….. we can keep it short: this must NOT happen guys 🔴