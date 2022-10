GP Japão F1: Oportunidade da Alpine ‘responder’ à McLaren | AutoSport

O primeiro Grande Prémio da ronda asiática do calendário da Fórmula 1 não correu de feição para a Alpine, que depois de bons sinais dados até à corrida em Singapura, a equipa terminou com ambos os carros parados em pista e perdeu o quarto posto da classificação entre os construtores, depois da McLaren aproveitar as falhas nos A522.

Foi uma surpresa dado a performance que os carros franceses vinha a demonstrar até chegarem ao traçado de Marina Bay, mas a diferença entre as duas equipas é de apenas quatro pontos e no Japão a Alpine pode responder de forma clara à equipa rival de Woking.

Esteban Ocon arranca de quinto lugar da grelha de partida e Fernando Alonso de sétimo, à frente da dupla da McLaren, que foram décimo e décimo primeiro. Inclusivamente, deram trabalho à Mercedes na qualificação e dividem as terceiras e quartas filas da grelha com George Russell e Lewis Hamilton, que podem servir de tampão para os pilotos dos carros cor de papaia.

O GP do Japão é uma boa oportunidade para recuperar o quarto lugar no campeonato dos construtores.