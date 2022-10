GP Japão F1: Objetivo da Alfa Romeo é colocar os dois pilotos nos pontos | AutoSport

A Alfa Romeo precisa de somar mais pontos para o campeonato de construtores, depois de mais uma corrida em branco e de apenas 1 ponto conquistado nos últimos 8 Grandes Prémios. Este é o grande objetivo da estrutura suíça, avançado pelo seu responsável de engenharia de pista, Xevi Pujolar. Frédéric Vasseur, como demos conta ontem, disse que não se tratava de sorte ou azar, mas sim de problemas nos carros e referiu o facto dos abandonos causados por Nicholas Latifi na Bélgica, com Valtteri Bottas, e que se repetiu em Singapura com Zhou Guanyu.

“Aainda temos alguma margem”, começou por dizer Pujolar, citado pelo Racefans.net, sobre os 15 pontos de vantagem sobre a Aston Martin. “Só precisamos de garantir que somamos pontos em Suzuka, e precisamos de continuar a forçar. Penso que é mais difícil para Haas e AlphaTauri, mas de certeza que não podemos relaxar”.

Com algumas atualizações para os próximos Grandes Prémios, Pujolar considera que será importante uma melhor qualificação no Japão do que foi em Singapura – Zhou foi 15º e Bottas 16º – para a dupla de pilotos poder disputar posições dentro do top 10. “O que esperamos é estar a lutar pelo Q3 no sábado, e a partir daí queremos lutar pelos pontos com os dois carros. É isso que eu quero, é essa a expectativa”, salientou o engenheiro.