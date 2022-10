GP Japão F1: Na Aston Martin estão “atentos” para manter posição no campeonato | AutoSport

A Aston Martin subiu dois lugares na classificação do campeonato do mundo de construtores de Fórmula 1 após os 12 pontos somados na corrida do Grande Prémio de Singapura. A equipa de Silverstone vinha a recuperar terreno para a AlphaTauri e Haas e no fim de semana passado conseguiu ascender ao sétimo lugar do campeonato.

Apesar do bom resultado em Singapura, Mike Krack, o chefe de equipa da Aston Martin, enfatiza a necessidade de se manterem atentos, porque a situação pode alterar-se.

“São muito valiosos, porque saltámos dois lugares”, disse Krack sobre os pontos conquistados em Singapura, citado pelo Motorsport.com. “Mas precisamos de estar atentos, porque pode alterar-se de novo. Portanto, precisamos de nos manter realmente concentrados, está longe de chegarmos ao fim”.

Krack admitiu que o objetivo da equipa durante este período que passou da época foi alcançar as equipas adversárias, permitindo agora consolidar essa posição e talvez, chegarem à Alfa Romeo. “Sempre quisemos bater pelo menos estas duas equipas [Haas e AlphaTauri]. Se tivermos mais uma ou duas corridas como esta, então podemos até olhar um pouco mais para cima. Mas penso que temos de nos manter realistas, e continuar a trabalhar arduamente”.

A realidade que Krack salientou é simples de explicar. “Um duplo abandono em Suzuka e muitos somados pelos adversários pode significar que a situação dê a volta, por isso precisamos realmente de nos manter nesta posição”, concluiu o responsável da Aston Martin.