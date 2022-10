GP Japão F1: Mercedes W13 perde tempo em reta e não é “particularmente forte em curva” | AutoSport

A Mercedes foi apanhada pela Alpine na sessão de qualificação do Grande Prémio do Japão, parecendo que a equipa de Brackley apostou mais numa configuração que permita uma melhor performance do W13 com piso molhado, tendo esperança que a chova durante a corrida de amanhã.

Os dois pilotos da Mercedes apontaram principalmente para a grande diferença de velocidade nas retas. No entanto, Andrew Shovlin explicou que “a preparação da corrida durante a manhã [treino livre 3] não foi má, mas o ritmo de qualificação acabou por ser difícil”.

Sem Toto Wolff no Japão, foi Shovlin quem confirmou as dificuldades da equipa no traçado nipónico, salientando que “simplesmente não conseguimos por a trabalhar os pneus. Perdemos muito tempo nas retas, mas também não somos particularmente fortes em curva”.

Confirmando que o foco da Mercedes recaiu sobre a possibilidade de chover em Suzuka na hora da corrida, o engenheiro explicou que “a asa traseira está mais alta porque a degradação dos pneus estava muito alta pela manhã e há um risco crescente de chuva para a corrida”.