GP Japão F1: Mercedes melhorou performance à chuva | AutoSport

A Mercedes terminou o primeiro dia em Suzuka com os seus dois pilotos no topo da tabela de tempos. Segundo o responsável pela engenharia de pista da equipa de Brackley, Andrew Shovlin, os tempo alcançados por George Russell e Lewis Hamilton não é “um reflexo do ritmo” do W13, uma vez que os seus tempos foram fixados em pneus intermédios novos, mas acreditam que estão “numa posição razoável” em comparação com a Red Bull e a Ferrari, isto uma semana depois dos pilotos da Mercedes terem muitas dificuldades com o mesmo composto da Pirelli em Singapura.

A equipa parou muito cedo Russell na corrida em Marina Bay para trocar os pneus intermédios por slicks, mas pode ter obtido dados suficientes, juntamente com o que recolheram nas duas sessões de treinos desta sexta-feira, para perceberem quando é o momento certo para a troca, designado em inglês pelo termo ‘crossover’.

São esperadas outro tipo de condições de pista para amanhã, prevê-se uma terceira sessão de treinos com muita gente em pista à procura de fazer o que não foi feito hoje, mas a Mercedes pode entrar na discussão pelos primeiros lugares da grelha de partida, apesar de segundo os dados da Fórmula 1, estarem atrás de Red Bull e Ferrari tanto no ritmo de qualificação como no de corrida.