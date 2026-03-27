GP Japão F1: Mercedes continua na linha da frente apesar do aviso da McLaren

Dados de simulação mantêm Silver Arrows como referência para qualificação e corrida

Apesar de Oscar Piastri ter batido os Mercedes na segunda sessão de treinos livres em Suzuka, os Flechas de Prata continuam a ser apontados como favoritos para o Grande Prémio do Japão, perceção apoiada nos dados de simulação de qualificação e corrida. George Russell admitiu que o ritmo do australiano foi “um pequeno choque”, mas sublinhou que ele e Kimi Antonelli terminaram logo atrás, em segundo e terceiro, mantendo a consistência que marcou o arranque da época.

Do lado da Mercedes, o diretor de engenharia de pista, Andrew Shovlin, reconheceu que Suzuka está a ser “um circuito desafiante” do ponto de vista energético, com o W17 a “perder algum tempo na saída da chicane final”, mas considerou que a equipa está “numa posição razoável”, ainda que vigilante quanto à ameaça da McLaren e da Ferrari. A análise de dados coloca os Silver Arrows no topo da tabela de simulações de qualificação, ainda que por apenas uma décima face à McLaren, com essa vantagem a subir para cerca de um quarto de segundo em configuração de corrida, o que reforça o estatuto de referência da equipa para sábado e domingo.

Internamente, a luta também promete. Russell e Antonelli dividiram as vitórias nas duas primeiras provas da época e chegam a Suzuka separados por margens mínimas em ritmo puro, cenário que alimenta a expetativa de um duelo equilibrado entre colegas de equipa. À beira da pista, Jenson Button destacou na Sky Sports F1 a forma como o monolugar da Mercedes se comporta no primeiro setor: “A mudança de direção no Mercedes é insana, conseguem colocar o carro onde quiserem”, comentou, notando que o Red Bull “não está mal”, mas aparenta mais subviragem na Curva 6.

FOTO Pirelli