GP Japão F1: Meio da tabela ao rubro, Red Bull sob pressão da Alpine, Haas e Audi

Verstappen cai para a luta intermédia e Alpine surpreende no ritmo de corrida

O meio da tabela promete ser um dos focos do Grande Prémio do Japão, com a Red Bull claramente mergulhada na luta intermédia e sob forte pressão de Alpine, Haas e Audi após a sexta-feira em Suzuka. Os dados de ritmo colocam a equipa de Milton Keynes atrás das três principais formações – Mercedes, McLaren e Ferrari – e integrada num bloco muito compacto em torno dos lugares de pontuação.

Haas e Audi em destaque na volta rápida

No plano das voltas lançadas, a Haas confirmou o bom momento. Nico Hulkenberg terminou o dia em sétimo e admitiu ter ficado agradavelmente surpreendido com o desempenho “tanto em simulação de qualificação como em corrida”, enquanto os seus colegas de estrutura destacam a consistência do VF-26 em stint longo, ainda que falte “aquele par de décimos” na volta perfeita.

Do outro lado da garagem, Ollie Bearman e Esteban Ocon fecharam o dia em nono e 11.º, respetivamente, satisfeitos com a base de afinações encontrada e conscientes de que pequenas melhorias poderão colocá-los firmemente na luta pelos pontos.

A Audi manteve-se igualmente na fotografia do top 10, com Hulkenberg a liderar o esforço da marca alemã no grupo intermédio, num fim de semana em que a prioridade declarada passa por colocar, pela primeira vez, os dois carros na grelha de um Grande Prémio sem sobressaltos mecânicos.

Alpine esconde jogo na folha de tempos, mas brilha no ritmo de corrida

A Alpine, por seu turno, teve um dia mais discreto na tabela de tempos. O diretor desportivo Steve Nielsen reconheceu que o A526 sofre de subviragem nas curvas rápidas, problema que penaliza significativamente o registo em volta única em Suzuka. No entanto, a análise de dados de longo curso pinta um quadro bem mais encorajador: o ritmo de corrida coloca a equipa francesa como quarta força, à frente de Red Bull, Haas e Audi, o que a deixa “confortavelmente em zona de pontos” se confirmar esse andamento ao longo do domingo.

Neste contexto, o meio da tabela apresenta-se mais comprimido do que nas duas primeiras rondas da época, com margens mínimas entre o sétimo e o 15.º e a promessa de uma qualificação e corrida decididas por detalhes de afinação, gestão de pneus e execução estratégica.