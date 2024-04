GP Japão F1: McLaren errou na estratégia: “não tínhamos ritmo para mais”

A McLaren foi uma das derrotadas deste fim de semana, pois a Ferrari não só somou quase o dobro dos pontos como a equipa de Woking começou com os seus dois carros, cada uma na frente de um dos Ferrari e em ambos os casos foi batida, muito por causa de uma estratégia mal escolhida, ao ponto de até Lando Norris se insurgir face à equipa.

Fazer a segunda paragem nas boxes na mesma volta em que um rival direto está a fazer a sua primeira mostra algo de muito estranho mas sintomático. Claramente a paragem cedo de Norris, apontando armas para um undercut a Sergio Perez correu mal porque com isso o inglês ficou com corrida a mais para gerir os pneus. Para além disso, o ritmo dos dois carros não foi nada de especial.

Para Andrea Stella, Diretor da Equipa: “No geral, é um resultado positivo para a corrida aqui em Suzuka em termos de marcar pontos valiosos com ambos os carros. Obviamente, após uma qualificação forte, poderíamos ter esperado tentar consolidar um pódio, mas não estava nos planos, em termos de desempenho do carro hoje. Penso que, se olharmos para a classificação, pelo menos para os primeiros cinco, está na ordem de competitividade. Tentámos ir para o pódio com o Lando, parando cedo, certificando-nos de que ficávamos à frente do Carlos (Sainz), mas, no final, não tínhamos o ritmo para isso. Isso também significou que nos encontrámos numa estratégia ligeiramente mais lenta e terminamos atrás do Leclerc. Mas estamos contentes por estarmos a lutar por pódios, mesmo que hoje estivesse fora do nosso alcance.

“Do lado do Oscar, foi uma corrida ocupada para ele, sempre em competição direta com alguns carros à sua volta. Foi um pouco uma pena com o último ‘lock-up’ na chicane, que lhe custou a posição ao George Russell, mas foram pontos importantes para a equipa, que consolida a terceira posição no Campeonato. Agora o foco já está no GP da China.”