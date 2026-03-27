GP Japão F1: McLaren deu passo em frente, mas Mercedes continua a referência

Australiano lidera sexta-feira, McLaren recupera da China e aproxima-se da frente

Oscar Piastri terminou o primeiro dia de treinos do Grande Prémio do Japão de F1 no topo da folha de tempos, com a McLaren a exibir um andamento convincente nas curvas rápidas de Suzuka, menos de uma semana depois do pesadelo na China em que nem ele nem Lando Norris conseguiram alinhar na corrida devido a problemas de unidade motriz. Com essas falhas de fiabilidade resolvidas, a equipa centrou-se em acumular voltas e dados, e apesar de Norris ter perdido parte de TL2 por causa de uma fuga hidráulica, o campeão do mundo ainda regressou à pista para registar um tempo competitivo.

Os sinais de recuperação são claros, mas em Woking evitam euforias. Piastri voltou a colocar um McLaren no topo em Suzuka, tal como já tinha acontecido noutras sextas-feiras recentes, mas a experiência de corridas anteriores — como a de Melbourne, onde a equipa liderou treinos antes de ver a Mercedes dominar o fim de semana — serve de travão às expectativas. A análise de dados internos indica que, em ritmo puro, a McLaren poderá estar na luta pelo estatuto de “segunda força” atrás da Mercedes, cenário que, se se confirmar em qualificação e corrida, representará um passo em frente relevante para os atuais campeões do mundo.

Internamente, o discurso aponta para prudência, mas reconhece evolução. “A McLaren deu um passo em frente, parece muito mais próxima da Mercedes”, é a leitura que se impõe à luz dos tempos de sexta-feira, com a equipa a sublinhar que Norris, apesar de “estar em défice de voltas”, terá “muitos dados do Oscar para analisar e recuperar terreno para a TL3”. Em Suzuka, o verdadeiro teste chegará apenas no sábado e no domingo, mas Piastri e a McLaren já deixaram a primeira marca do fim de semana.