GP Japão F1, Max Verstappen: “temos de ter um fim de semana perfeito, mas pode ser possível” | AutoSport

Max Verstappen tem uma nova oportunidade no Grande Prémio do Japão para conquistar o bicampeonato do mundo de pilotos de Fórmula 1, depois de em Singapura ter tido uma das piores corridas do ano. As contas não são simples e tem que contar ainda com os resultados de Charles Leclerc e Sergio Pérez, mas Verstappen admite querer fechar no país da Honda, parceira da Red Bull, as contas do campeonato.

“Temos outra oportunidade de vencer o Campeonato de Pilotos, temos de ter um fim de semana perfeito, mas pode ser possível, vamos dar o nosso melhor”, salientou o piloto da Red Bull na antevisão do GP do Japão. “Vamos ver o que o clima vai trazer enquanto ouço dizer que há pode chover e apimentar um pouco as coisas”.

A Fórmula 1 regressa ao circuito de Suzuka pela primeira vez desde 2019 e Max Verstappen pode colocar um ponto final nas contas do campeonato. Todos os cenários que permitem ao neerlandês festejar o bicampeonato podem ser conhecidos no seguinte artigo:

OS CENÁRIOS PARA MAX VERSTAPPEN SER COROADO CAMPEÃO NO GP DO JAPÃO