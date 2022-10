GP Japão F1, Max Verstappen: O bicampeonato “é ainda mais bonito” | AutoSport

No meio do caos e regras confusas, Max Verstappen acabou por ser coroado Bicampeão do Mundo de Pilotos de Fórmula 1 no Grande Prémio do Japão, depois de uma corrida curta e marcada por alguns momentos que precisam de ser analisados e revistos pela FIA e F1.

Menos emocional do que no ano passado, Max Verstappen quis agradecer à equipa e, especialmente, à Honda pela conquista do segundo título consecutivo.

“Tem sido incrível, nunca pensei que pudesse acontecer depois da luta até ao fim no ano passado e voltar a ter um carro forte. Estou muito agradecido a todos que contribuíram para este sucesso, a todos da equipa, os que estão aqui e também aqueles na fábrica e que trabalham bastante, nunca lhes falta motivação para tornar o carro rápido. O trabalho que fizemos com a Honda, todos os anos têm melhorado e vencer com eles duas vezes, especialmente aqui, acresce a pressão, mas é uma pressão positiva. Estou orgulhoso por ter sido aqui”, admitiu o piloto da Red Bull no pós-pódio de Suzuka.

Max Verstappen salientou que “o primeiro [título mundial] é sempre mais emocional, mas o segundo é ainda mais bonito. Com a época que temos vindo a fazer, com o trabalho de equipa, os 1-2 que temos vindo a conquistar, e claro, a liderança no campeonato de construtores – que queremos vencer – foi um ano muito especial. Temos que manter as recordações deste ano, porque vão haver anos em que as coisas não correm tão bem”.

Falta agora a conquista do título de construtores pela Red Bull, que está bastante lançada para o fazer.