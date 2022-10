GP Japão F1: Max Verstappen mantém pole position mas é repreendido | AutoSport

Max Verstappen evitou uma penalização na grelha por um incidente com Lando Norris durante a qualificação para o Grande Prémio do Japão e mantém a pole position.

No documento oficial que revela a decisão, o colégio de comissários desportivos consideram que “o piloto do carro 1 tinha conhecimento do carro 55 à frente e do carro 4 a aproximar-se por trás e decidiu acelerar precisamente ao mesmo tempo que o carro 4 decidiu ultrapassar o carro 1. Infelizmente, devido à falta de temperatura dos pneus do carro 1, o piloto perdeu temporariamente o controlo do carro”.

Pode ainda ler-se no documento, que Lando Norris considerou que “foi simplesmente um incidente infeliz”, ao contrário do que tinha dito, instantes antes, à Sky.

Os comissários decidiram que “é da responsabilidade do piloto manter sempre o controlo do seu carro. Relativamente à penalização, todas as infrações anteriores desta natureza resultaram numa reprensão, pelo que é imposta uma penalização semelhante neste caso”.