GP Japão F1, Max Verstappen: “estou confiante que temos um bom carro” | AutoSport

Max Verstappen conquistou em Suzuka a sua 18ª pole position da carreira apesar de uma última volta longe daquilo que é capaz. O piloto até começou mal a Q3, com um episódio com Lando Norris que está a ser investigado pelos comissários, para além de uma passagem por um corretor do traçado japonês ter danificado o difusor traseiro do RB18.

“Foi incrível voltar a pilotar aqui, principalmente em qualificação com pouco combustível. Feliz por voltar à pole, mas em geral estou muito feliz por regressar aqui”, disse o piloto neerlandês depois de conquistar a pole position por 0.010s. “Perdi uma peça do difusor na minha última volta e talvez por isso não tenha conseguido melhorar a volta, mas a primeira volta chegou”.

Verstappen esclareceu o episódio com Norris, mas ainda terá de o fazer junto do colégio de comissários. “Estava a conduzir devagar e quanto tentei acelerar, os meus pneus estavam tão frios e tive um pequeno momento, Lando Norris estava a tentar ultrapassar-me nessa altura e teve de me evitar, mas felizmente nada aconteceu”.

Para a corrida, que pode começar com piso seco e chover no decorrer, Max Verstappen está confiante que a equipa preparou bem o monolugar para qualquer cenário que possa vir a ocorrer. “Vai ser interessante com o clima, uns dizem que não chove, outros que vai chover em alguma altura da corrida, por isso precisamos de ver o que acontece, mas estou confiante que temos um bom carro para a corrida”, concluiu.