GP Japão F1, Max Verstappen: Amanhã será “partir do zero” com piso seco | AutoSport

Em mais um fim de semana de ‘match point’ para Max Verstappen, o Grande Prémio do Japão começou com a pista muito chuva e a pista em condições muito traiçoeiras, podendo, a partir de amanhã, as sessões realizarem-se em piso seco. Apesar disso, o líder do campeonato pensa que hoje não foi um dia desperdiçado.

“Basicamente, é partir do zero amanhã, com piso seco”, explicou Verstappen. “Mas é o mesmo para todos. Penso que não haverá diferenças muito grandes, por toda a grelha”.

Apesar das condições complicadas em Suzuka, o piloto da Red Bull afirmou estar ansioso por ver como o carro se vai comportar em condições de pista seca.”Não foi um grande desastre com o clima, pelo menos pudemos rodar em pista e fazer algumas coisas. Mas em termos de saber qual o nosso ritmo com pista molhada é sempre um pouco mais complicado”, disse Verstappen. “Só ficamos a saber coisas básicas, é por isso que também estou ansioso por amanhã para ver como podemos estar com pista seca”.