GP Japão F1, Q3: Max Verstappen alcança pole position

Lewis Hamilton foi o primeiro piloto a terminar a volta rápida no início do derradeiro segmento da qualificação do GP do Japão, mas foram os Red Bull a passarem para a frente, com Max Verstappen a registar a melhor marca, com 1:28.240s. Tendo ficado a 0.365s do seu companheiro de equipa, Sergio Pérez foi ultrapassado na tabela de tempos por Lando Norris, que terminou a sua primeira volta rápida com a marca de 1:28.489s, ficando a 0.249s do neerlandês da Red Bull.

Terminadas as primeiras voltas, sem que Charles Leclerc tivesse saído da box, seguiam-se aos três primeiros Carlos Sainz (+0.422s), Oscar Piastri (+0.520s), Hamilton (0.526s), Fernando Alonso (+0.609s), George Russell (+ 0.768s) e Yuki Tsunoda (+1.951s)

Quando Leclerc terminou aquela que seria a sua única volta rápida do Q3, ficou-se pelo sétimo posto da tabela de tempos, com 1:28.786s, a 0.546s da marca de Verstappen.

Nas segundas passagens, Pérez melhorou o seu anterior registo e saltou para o segundo posto, terminando o Q3 com 0.066s de diferença para Max Verstappen, que terminou com a marca de 1:28.197s, também tirando tempo ao primeiro registo.

Atrás da dupla da Red Bull, ficaram Lando Norris, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell e Yuki Tsunoda.