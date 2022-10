GP Japão F1, Mattia Binotto: Penalização de Charles Leclerc “ridícula e inaceitável” | AutoSport

A rápida decisão do colégio de comissários sobre o incidente de Charles Leclerc a poucos metros de passar pela última vez na linha de meta durante o Grande Prémio do Japão, enquanto defendia a posição de Sergio Pérez, levou a críticas duras por parte do responsável máximo da Scuderia Ferrari.

Mattia Binotto afirmou que Leclerc não ganhou qualquer vantagem sobre Pérez e ficou surpreendido com o pouco tempo que levou a tomar a decisão, contrastando com o tempo de espera antes de Pérez ser penalizado pelas suas infracções ao Safety Car em Singapura no último Grande Prémio.

“Tenho pouco desejo de comentar. Penso que a escolha da FIA é ridícula e inaceitável”, disse Binotto à Sky. “Na última corrida, levaram muito tempo a decidir, enquanto que hoje foram apenas alguns segundos. Não houve nenhuma vantagem obtida por Charles. Falaremos disso nos locais apropriados, mas esta decisão tomada sem sequer ouvir os pilotos é inaceitável, uma vez que não houve qualquer vantagem obtida”.

O responsável da Ferrari ironizou com o que considera serem procedimentos diferentes para situações idênticas. “Hoje demoraram apenas alguns minutos a dar a penalização a Leclerc. Três horas em Singapura com Pérez, pobre coitado, que nem sequer conseguiu seguir o Safety Car. Duas infrações idênticas, mas penalizações diferentes”, disse Binotto, que terminou as declarações congratulando Max Verstappen pela conquista do segundo título mundial de pilotos consecutivo.