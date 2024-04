GP Japão F1: Luta pelos pontos promete muita ação em pista

Enquanto Fernando Alonso considera que pode ter tido um desempenho ‘abaixo do par’ em relação à posição do Aston Martin na hierarquia (NDR, abaixo do par, é uma expressão oriunda do golfe que significa que se produziu acima do expectável e não abaixo como muitos julgam) o seu colega de equipa Lance Stroll teve uma sessão de qualificação difícil que levou à sua eliminação na Q1.

Mas, tendo em conta o desempenho do carro, Lance Stroll pode ser um dos que devem merecer atenção na corrida, pois com um carro competitivo e uma vez que tenta lutar para sair do 16º lugar da grelha, os pontos são ainda um objetivo para o canadiano.

Mas se ele não for capaz de progredir o suficiente, então a porta está aberta para um dos pilotos de fora das cinco principais equipas voltar a marcar pontos, com Yuki Tsunoda a continuar a sua boa forma na qualificação até aqui.

Tsunoda alcançou a Q3 em três fins-de-semana consecutivos e vai arrancar do 10º lugar perante o seu público caseiro, enquanto procura marcar pontos pela primeira vez em Suzuka. Mas também tem o seu companheiro de equipa Daniel Ricciardo a partir logo atrás dele, em 11º lugar, que prometeu “entrar cedo no top 10”, enquanto procura os seus primeiros pontos da época.

Também Nico Hulkenberg e Valtteri Bottas tiveram bons desempenhos, em 12º e 13º lugares, respetivamente, com Hulkenberg a tentar alcançar o terceiro Top 10 consecutivo este fim de semana e Bottas a tentar fazer com que o Kick Sauber pontue em 2024. Para além desta só ainda não pontuaram a Williams e a Alpine.