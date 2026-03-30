GP Japão F1: Lewis Hamilton não entende porque perdeu potência na corrida

Lewis Hamilton terminou o Grande Prémio do Japão de 2026 na sexta posição, numa corrida marcada por limitações de desempenho que o impediram de lutar pelo pódio em Suzuka.

O piloto da Ferrari esteve envolvido na luta pelos lugares cimeiros, chegando a beneficiar do recomeço após o Safety Car para ganhar posição a George Russell. No entanto, acabou por não conseguir sustentar esse ritmo, sendo ultrapassado posteriormente por Charles Leclerc, que viria a garantir um lugar no pódio. Numa corrida marcada por várias batalhas intensas no grupo da frente, Hamilton manteve-se próximo, mas sem capacidade para acompanhar os mais rápidos.

Ao longo da prova, o britânico enfrentou dificuldades claras ao nível da potência do monolugar, o que condicionou a sua performance tanto em defesa como em ataque. Apesar de uma boa gestão de pneus em alguns momentos, nunca conseguiu manter-se competitivo face aos rivais diretos, num fim de semana que classificou como apenas mediano.

Lewis Hamilton admitiu frustração com o desempenho do seu monolugar:

“Foi ok, foi um fim de semana bastante mediano para mim. Tive dificuldades com a potência na corrida por alguma razão, senti que estava em desvantagem. Estive basicamente sempre a defender. Os pilotos à minha volta pareciam ter mais potência hoje, por isso preciso de perceber porquê, se é o motor ou outra coisa. Tenho de analisar isso.”

Sobre a luta com Charles Leclerc, que teve um momento mais tenso, acrescentou:

“Não foi uma grande batalha. Até o Charles parecia ter mais potência do que eu, com o mesmo carro. Precisamos de perceber isso. Ele fez um bom trabalho ao chegar ao terceiro lugar, mas eu estava claramente com falta de potência.”

Apesar das dificuldades, destacou alguns aspetos positivos:

“Tenho gostado de pilotar este ano, mas preciso de perceber o que aconteceu. Fiz um bom stint a gerir os pneus, mas não tinha ritmo para acompanhar. Nunca é divertido quando estás apenas a tentar manter-te no grupo. E depois, com pneus novos, em termos de potência, não conseguia manter-me à frente. É muito confuso, tenho mesmo de perceber o que se passou.”