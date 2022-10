GP Japão F1, Lewis Hamilton “fomos tão lentos em reta” | AutoSport

Lewis Hamilton teve uma dura batalha com Esteban Ocon durante a corrida do GP do Japão, não conseguindo ultrapassar o piloto francês e terminou no quinto posto da classificação, num fim de semana que foi sempre complicado para os carros da Mercedes. Em discussão com Ocon até ao final, Hamilton foi incapaz usar o cone de aspiração provocado pelo carro francês devido à falta de velocidade em reta do W13, algo que considera uma fraqueza na corrida nipónica.

“Foi uma corrida de sprint. Estou feliz por termos conseguido pelo menos alguns pontos hoje, fomos tão lentos em reta”, disse Hamilton à Sky Sports. “Estava a aproximar-me o mais possível [de Ocon], provavelmente podia-se ver na televisão que assim que eu saía do cone de aspiração, conseguia simplesmente afastar-se”.

O piloto britânico preferia uma “corrida mais longa”, mas mostrou-se satisfeito pelo regresso ao Japão e ao encontro com os fãs japoneses “embora não tenha sido uma corrida como devia ser para eles, considerando o tempo que esperaram”.

Hamilton deixou ainda os parabéns a Max Verstappen pela conquista do título de pilotos. “A Red Bull fez um trabalho espantoso este ano com o seu carro, por isso muitos parabéns a toda a equipa e ao Max”, terminou dizendo o piloto da Mercedes.