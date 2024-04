GP Japão F1, Lewis Hamilton: “agora sei exatamente onde o carro não é suficientemente forte”

Depois de ter ficado às portas do top 10 na Austrália, Lewis Hamilton teve no Japão a sua melhor qualificação do ano, mas apenas um sétimo lugar, o que volta a mostrar uma Mercedes ainda muito longe do que pretende. Tendo em conta que George Russell foi apenas nono, percebe-se que há ainda muito trabalho pela frente para a Mercedes descobrir se o W15 tem forma de ser afinado para se tornar competitivo ou é apenas, mais um, projeto falhado da equipa que dominou a F1 entre de 2014 e boa parte de 2021.

Contudo, após esta qualificação, Lewis Hamilton diz já saber qual direção tem de tomar para melhorar o W15 pois disse saber “exatamente” onde o carro “não é suficientemente forte” e por isso tem já o caminho a seguir pela equipa.

Pela primeira vez este ano Hamilton bateu George Russell, que foi nono, na qualificação, mostrando-se confiante no seu W15, revelando que pela primeira vez este ano a equipa não anda a experimentar novas coisas: “Este foi o primeiro fim de semana em que não andei a testar uma série de coisas. Hoje foi tudo mais normal e o carro está a funcionar muito melhor, simplesmente os outros estão a ser mais rápidos.

Com uma afinação um pouco melhor teríamos melhorado talvez um décimo, portanto tiramos quase tudo do que tínhamos, mas agora sei exatamente onde o carro não é suficientemente forte, consigo senti-lo, e por isso posso dizer-lhes para forçarem nesta área em particular. Seja como for, espero uma corrida mais forte amanhã” disse Hamilton que pela primeira vez tem um carro que só precisa de ajustar pormenores ao invés, tal como sucedeu até aqui, de terem andado com experiências que, como se viu pelos resultados, não os levaram a lado nenhum, tendo aprendido somente o que não fazer. O que também ajuda, claro: “este fim de semana está muito mais perto do ponto ideal, e agora só espero que continue assim” disse Hamilton que parece ter encontrado uma forma de se começar a chegar mais à frente nas tabelas de tempos.