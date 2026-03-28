GP Japão F1, Lando Norris: “Não senti que estivesse no meu melhor nível”

Lando Norris qualificou-se na quinta posição para o Grande Prémio do Japão, em Suzuka, após um fim de semana condicionado por problemas que limitaram a sua preparação.

O piloto da McLaren enfrentou várias dificuldades ao longo do fim de semana, com contrariedades ao nível técnico que comprometeram a sua capacidade de testar diferentes configurações e de se adaptar plenamente ao monolugar. A falta de voltas em condições de corrida dificultou também a preparação para a prova, obrigando Norris a correr atrás do prejuízo.

Apesar dessas limitações, o britânico conseguiu assegurar o quinto lugar, ficando muito próximo de Charles Leclerc. Ainda assim, reconheceu não ter conseguido extrair o máximo desempenho, cometendo alguns erros na volta final, num resultado que, embora positivo, ficou aquém do potencial demonstrado.

Lando Norris admitiu as dificuldades sentidas e o impacto dos problemas ao longo do fim de semana:

“Isso teve claramente impacto na nossa capacidade de testar coisas, experimentar e ganhar confiança com o carro desde cedo, e também em fazer simulações de corrida para preparar o amanhã. Não fiz qualquer simulação com muito combustível, por isso foi difícil e estive sempre a recuperar ao longo do fim de semana, até na qualificação.

Não quero dizer que toda a diferença de hoje se deve a isso. Não senti que estivesse no meu melhor nível nem que tenha tirado tudo do carro. Cometi alguns erros na última volta, mas quase todos pioraram os tempos.

Estou satisfeito com o quinto lugar. Fiquei muito perto do Charles, e isso custa um pouco mais sabendo que a diferença foi tão pequena. Ainda assim, sinto que fiz um bom trabalho. Podia ter sido melhor? Sim. Mas também podia ter sido muito pior.”