GP Japão F1: Lando Norris espera penalização para Max Verstappen | AutoSport

Lando Norris e Max Verstappen tiveram um incidente na Q3 que levou o colégio de comissários a chamar ambos os pilotos e a investigar o episódio. Antes de se dirigir aos comissários, Norris disse esperar por uma penalização ao líder do campeonato do mundo de pilotos e polesitter para a corrida do Grande Prémio do Japão, Max Verstappen.

Quando questionado pela Sky se considerava que Verstappen o bloqueou propositadamente, Norris respondeu que “Foi bastante claro que tentou fazer isso, sim. Não há nenhuma regra sobre o que se pode fazer, mas fazer o que ele fez é algo que não se pode fazer”.

O piloto da McLaren estava visivelmente frustrado com aquela situação, acrescentando que “todos ultrapassam sempre antes da última curva, por mais que todos concordem sempre com isso, todos o fazem sempre, por isso não importa. Provavelmente teria feito o mesmo se estivesse na minha situação, mas eu não teria virado para ele se estivesse na sua situação”.

Norris admitiu ainda que esperava uma penalização com perda de posições na grelha de partida para Verstappen.