GP Japão F1, Lando Norris: “Como é que isto aconteceu!? Perdemos uma vida nesta situação” | AutoSport

Lando Norris foi um dos pilotos que reagiu à situação da grua que entrou na pista de Suzuka enquanto os pilotos ainda rodavam no traçado, poucos instantes antes da bandeira vermelha ter sido mostrada. Apesar da FIA ter salientado que Pierre Gasly passou no locar com bandeira vermelha, e até o chamou aos comissários desportivos por alegadamente o piloto francês ter feito a volta em velocidade excessiva, algumas imagens têm corrida nas redes sociais onde é possível ver outros pilotos a passarem pelo veículo de recuperação, ou seja, antes da bandeira vermelha.

Lando Norris escreveu no Twitter que: “Como é que isto aconteceu!? Perdemos uma vida nesta situação há anos atrás. Arriscamos as nossas vidas, especialmente em condições como esta. Queremos correr. Mas isto… Inaceitável”.

Também Carlos Sainz, que bateu nas proteções do circuito e originou esta situação, afirmou em entrevista que mesmo com os carros atrás do Safety Car atingem-se velocidades de 150 km/h e não podem entrar veículos de recuperação a entrar em pista nessas alturas.

Também o pai de Jules Bianchi, usou as redes sociais para escrever: “Sem respeito pela vida do piloto, sem respeito pela memória Jules”, recordando o acidente sofrido pelo seu filho em Suzuka em 2014.

Christian Horner, em entrevista durante a suspensão da corrida, afirmou que foi uma situação “totalmente inaceitável. Perdemos aqui Jules Bianchi, há 5-6 anos e isso nunca, jamais, deveria acontecer. Portanto, é necessário que haja uma investigação completa sobre a razão pela qual havia um veículo de recuperação em pista”.

