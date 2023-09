GP Japão F1: Lance Stroll de regresso | AutoSport

Se a Aston Martin quiser garantir que a McLaren não se torne uma grande ameaça na luta pelo quarto lugar no campeonato de construtores, precisará que ambos os pilotos marquem pontos o mais frequentemente possível.

Pela primeira vez nesta temporada, a Aston Martin não conseguiu marcar pontos, em Singapura, já que Lance Stroll não correu e Fernando Alonso teve uma noite difícil com a temperatura dos pneus e uma paragem nas boxes prolongada devido à falha do macaco traseiro durante o período do Safety Car Virtual.

Em retrospetiva, isso provavelmente significa que a decisão de Stroll de se concentrar em estar totalmente apto para o Japão e não tentar pilotar, apesar de sentir os efeitos de seu forte acidente na qualificação, foi sensata.

Mas o desempenho de Stroll será uma área de foco após o seu grande acidente no sábado, com o canadiano pronto para voltar a entrar num dos locais mais emblemáticos do calendário, que também irá punir os erros, particularmente nas secções de alta velocidade. Vamos ver como regressa o jovem canadiano. Está a 123 pontos de Fernando Alonso, com o mesmo carro, e já há algumas corridas que está a produzir bem abaixo do que fez na primeira metade do ano.