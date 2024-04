GP Japão F1: James Vowles admite que “últimas semanas foram difíceis”

James Vowles mostrou-se otimista quanto à reparação do chassi do Williams FW46 de Alexander Albon, com danos na sequência do seu acidente no Grande Prémio do Japão. Durante a primeira volta da corrida, o carro de Albon foi atingido pelo RB VCARB01 de Daniel Ricciardo, o que levou a um impacto violento com a barreira de pneus.

Este incidente foi o terceiro grande revés para a Williams nos últimos dois fins de semana de corrida, depois do acidente de Albon durante os treinos do Grande Prémio da Austrália e o de Logan Sargeant no treino em Suzuka. Apesar da gravidade do acidente, Vowles mantém a esperança de que o chassis possa ser reparado, demonstrando a determinação da equipa em ultrapassar os desafios e garantir a participação de Albon nas próximas corridas.

“Parece que houve pequenos danos novamente na frente direita, por completa coincidência”, disse Vowles à F1TV. “Mas vamos ver a sua extensão. Na minha opinião, parece que é reparável.

No entanto, o chefe de equipa admite que “as duas últimas semanas foram difíceis”, acrescentando que “para qualquer equipa, ter três acidentes graves em que praticamente todo os componentes do carro foram destruídos é enorme e, ao longo da época, é possível lidar com isso, mas ao apenas com algumas corridas é difícil”.

Vowles sublinhou que mais este contratempo vai obrigar à “produção de peças sobressalentes o mais rapidamente possível, mas, em última análise, terá também impacto no desempenho, uma vez que não podemos fazer tantas atualizações porque as que estão no carro estão danificadas e temos de voltar aumentar o stock. Esperamos poder reciclar algumas dessas peças, mas já quase não existem”, disse.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA