GP Japão F1, Jacques Villeneuve: Normal que “as emoções fossem tão intensas” | AutoSport

O incidente da grua em pista com fraca visibilidade em Suzuka, depois do trágico acidente de Jules Bianchi em 2014 no mesmo circuito, marcou de forma vincada o Grande Prémio do Japão desta temporada e será motivo de discussão entre pilotos e FIA já no próximo briefing de pilotos na preparação do GP dos Estados Unidos da América.

Jacques Villeneuve considera que foram normais as reações de todo o paddock aquele episódio e que, apesar das regras o permitirem, nunca devia ter acontecido.

“Em rigor, as regras permitem-no, uma vez que a corrida tinha sido neutralizada”, salientou Villeneuve. “Com piso seco ninguém se preocuparia com isso, mas com chuva é uma história diferente. Isto nunca deveria realmente acontecer. Nem sempre se consegue ver onde se está, pode haver carros a rodarem com danos na suspensão, nos travões ou com um pneu furado. Mesmo a baixa velocidade, uma colisão com um veículo deste tipo é muito perigosa. As emoções foram tão intensas e é apenas lógico, dada a história com Jules Bianchi”.

Villeneuve deixou também a sua opinião sobre a conquista do bicampeonato por Max Verstappen . “O campeonato para Max Verstappen é obviamente muito merecido. Com exceção das três primeiras corridas, a Red Bull tem sido quase perfeita. A Ferrari caiu depois disso, a equipa falhou com demasiada frequência, o que também aumentou a pressão sobre Charles. E ele também cometeu erros e depois surge a questão – teria isso acontecido sem os erros da equipa? O seu erro ao liderar em Paul Ricard acabou por ser crucial para o campeonato”, concluiu o antigo piloto e campeão do mundo de F1.