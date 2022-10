GP Japão F1: Horner considera “um erro” do regulamento a atribuição da pontuação total | AutoSport

O facto de na curta corrida do Grande Prémio do Japão ter sido dada a totalidade da pontuação aos 10 primeiros classificados apanhou a maioria do paddock de surpresa, incluindo a equipa do vencedor da corrida e que, em resultado da pontuação ter sido atribuída na sua totalidade, fechou as contas do título mundial de pilotos, a Red Bull. Sobre a confusão gerada sobre o regulamento, revisto após a “corrida” do ano passado de Spa, Christian Horner admitiu que foram mal redigidas.

“Penso que é um erro que não foi incluído depois das questões em Spa no ano passado, que os regulamentos não foram obviamente melhorados”, disse o responsável da Red Bull, citado pelo Motorsport.com. “Tivemos a forte impressão de que apenas com 75% da corrida é que a pontuação total seria atribuída. Por isso, sentimos que nos ia faltar apenas um ponto, mas no final, a manobra de Checo sobre Charles fechou o campeonato para o Max. Assim, podemos ver a sua surpresa, a surpresa da equipa. Mas que surpresa maravilhosa”.

Horner revelou que tem poucas dúvidas de que as equipas vão levantar esta questão em discussão com a FIA, para tentar que a regra seja revista.

O chefe de equipa da McLaren, Andreas Seidl chamou a atenção para que as equipas e a FIA têm responsabilidade sobre esta lacuna encontrada hoje no regulamento, afirmando que “juntos temos de tentar fazer um trabalho melhor da próxima vez”.