GP Japão F1, Helmut Marko: “Não esperávamos ganhar aqui” | AutoSport

Helmut Marko ficou surpreendido por Max Verstappen ter fechado as contas da revalidação do título no Grande Prémio do Japão. A verdade é que sem a penalização a Charles Leclerc por ter reentrado em pista após ter bloqueado a travagem à chegada da chicane de Suzuka, pouco metros antes da última passagem pela linha de meta, o neerlandês não era bicampeão do mundo. Foi um final a condizer com o que aconteceu durante as 3 horas de GP do Japão: confuso.

“Temos um voo às oito horas a partir de Nagoya. Já temos compromissos. Realmente, não esperávamos ganhar aqui”, disse Helmut Marko à Viaplay sobre o segundo título consecutivo de Max Verstappen.

O consultor da Red Bull acrescentou que a equipa vai celebrar como deve ser “para isso temos mais quatro corridas a realizar, que também gostaríamos de ganhar. O Texas é um bom lugar. O México é um bom lugar para fazer festas”, concluiu.