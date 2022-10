GP Japão F1: Günther Steiner frustrado com o acidente de Mick Schumacher | AutoSport

Mick Schumacher parece estar de novo numa boa posição para manter o lugar na Haas para 2023, mas no primeiro treino livre do Grande Prémio do Japão deixou Günther Steiner frustrado e desapontado com os danos sofridos num acidente, quando regressava à box.

O piloto alemão estava em pista após a bandeira de xadrez marcar o fim do treino, que decorreu em condições meteorológicas muito complicadas, para fazer simulação de partida, mas ao passar na curva 7 do traçado nipónico, onde um lençol de água tinha preocupado alguns pilotos durante o treino, perdeu o controlo do seu VF-22 embatendo com violência nas proteções, obrigando à troca do chassis pela equipa e à perda de 90 minutos de treino seguinte.

“Sim, foi decepcionante”, disse Steiner à F1TV. “Só saímos para o arranque para obter dados para domingo e depois, desde a grelha Mick bateu com o carro, sofreu aquaplanagem e bateu contra a barreira que danificou bastante o carro. Toda a frente está partida, mas também temos de mudar todo o chassis porque não temos a certeza se há ou não uma fissura e não se pode correr riscos com o chassis. É melhor estar 100% seguro que o carro esteja em boa forma para amanhã”.

O responsável da equipa explicou que a equipa tem de aferir os danos que o chassis anterior sofreu no acidente, afirmando ser frustrante apesar de garantir que “no terceiro treino o carro estará” em pista.