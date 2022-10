GP Japão F1: George Russell minimiza resultado do segundo treino livre | AutoSport

George Russell foi um dos principais animadores do segundo treino livre do Grande Prémio do Japão no que à tabela de tempos diz respeito. O piloto da Mercedes foi o protagonista do melhor tempo da sessão depois de um frustrante fim de semana em Singapura.

Apesar de ter estabelecido o tempo de referência da sessão, Russell minimiza o feito, explicando que a equipa ainda precisa de trabalhar na configuração do W13 e perceber até onde funcionam melhor os pneus de chuva e os intermédios.

“Provavelmente não vai ser representativo para este fim de semana”, disse Russell sobre a volta mais rápida no treino, registada com a pista muito molhada. “Mas definitivamente dá-nos bons sinais. Há uma hipótese no domingo, a pista poder estar molhada, mas amanhã parece que estará seca. No entanto, é sempre bom terminar o dia no topo da tabela de tempos e definitivamente melhoramos desde o primeiro treino livres, uma vez que estávamos no fundo da tabela de tempos. É importante compreender algumas coisas como quando devemos trocar os pneus de chuva para os intermédios”.

Andrew Shovlin, responsável pela engenharia de pista da Mercedes, explicou ainda que a primeira sessão de treinos de Russell foi encurtada porque a equipa descobriu uma fuga de óleo e teve de trabalhar no monolugar do piloto, realçando ainda que os tempos alcançados pela dupla de pilotos não deverá ser muito representativo. “A nossa manhã não foi ótima porque perdemos a melhor altura para sair para a pista, mas deu para perceber que tínhamos dificuldades com a aderência traseira e temperatura dos pneus. Os tempos por volta não são um reflexo justo do nosso ritmo, uma vez que os nossos tempos foram fixados com pneus novos mas, por exemplo, parecemos estar numa posição razoável em comparação com a Red Bull e a Ferrari”, concluiu.