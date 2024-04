GP Japão F1: Frédéric Vasseur aborda a questão do desempenho de Leclerc em qualificação

Após Charles Leclerc ter afirmado que o resultado na corrida do GP do Japão não ter sido, porque não teve um bom desempenho em qualificação, Frédéric Vasseur tentou dissipar essas preocupações, dando conta que é cedo para tirar essas conclusões.

Leclerc oi ultrapassado pelo seu companheiro de equipa Carlos Sainz, começando a corrida na oitava posição, enquanto o espanhol garantiu o quarto lugar na grelha, o que já tinha acontecido na Austrália.

Vasseur mantém-se firme no seu apoio a Leclerc, sublinhando que a equipa confia nas capacidades do piloto e não está alarmada com os seus recentes desempenhos nas qualificações.

“Não é preciso tirar uma conclusão, apenas com base na classificação”, respondeu o responsável da Ferrari depois da prova nipónica. “Penso que o que falhamos um pouco este fim de semana com o Charles [na qualificação] foi a primeira volta do Q1, porque não fez uma volta muito boa e tivemos de colocar um segundo jogo [de pneus macios] porque estavamos em risco. Depois, quando passamos ao Q3, só tivemos um jogo e ficamos um pouco em desvantagem”.

Vasseur explicou que “não fizemos a abordagem correta, mas estou convencido que o Charles é um piloto numa volta rápida e vai voltar aos mesmos desempenhos.”

O chefe de equipa da Ferrari salientou que “não podemos estar contentes quando o nosso companheiro de equipa é quarto e nós somos oitavo”, dando a entender que a frustração de Leclerc se prende com a diferença para Carlos Sainz nas qualificações das últimas corridas, em vez de um problema entre piloto e monolugar.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA