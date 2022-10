GP Japão F1: “Fim de semana interessante” com condições de pista molhada e seca, admite Sainz | AutoSport

As duas sessões de treinos do primeiro dia do Grande Prémio do Japão foram realizadas em condições de pista molhada, sem qualquer margem para qualquer piloto realizar uma volta sequer com pneus slicks. Mesmo com mais 30 minutos do que o normal em qualquer sexta-feira da temporada, resultado do teste agendado pela Pirelli que não chegou a acontecer devido à chuva, o andamento de todos os carros podem ter sido mascarados pelas condições de Suzuka, levantando ainda algumas questões. A maior dúvida para o fim de semana é o clima. Prevê-se que a qualificação de amanhã se realize sem chuva, mas para domingo pode haver precipitação para o final da corrida.

Pela instabilidade meteorológica em Suzuka, Carlos Sainz avisa que a Ferrari pode ter que fazer compromissos na configuração do carro.

“Com certeza que haverá alguns compromissos a serem assumidos, definitivamente, porque é provável que chova no domingo, por isso vai haver algumas coisas em que pensar duas vezes quando amanhã estivermos na qualificação”, disse o piloto espanhol da Ferrari. “Penso que vai ser um fim de semana interessante com a combinação de pista seca amanhã em qualificação, a forçar o andamento, e depois ter ameaça de chuva [no domingo]”.

Mesmo com chuva nas duas sessões de treinos, Carlos Sainz terminou o dia otimista, afirmando que “fomos capazes de descobrir algumas coisas nestas condições de pista molhada. Portanto, no geral foi uma sexta-feira produtiva”, concluiu.