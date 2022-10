GP Japão F1: Fernando Alonso “foi um pouco agressivo”, diz Sebastian Vettel | AutoSport

Sebastian Vettel e Fernando Alonso terminaram o Grande Prémio do Japão separados por apenas 0.011s numa luta de pesos pesados da Fórmula 1 até à linha de meta pelo sexto lugar. Após o arranque da corrida, Vettel teve uma saída de pista e passou para o fundo do pelotão, dizendo na altura que tocou em Alonso.

No final da corrida, Vettel, que arriscou com a troca de pneus, numa excelente decisão estratégica da Aston Martin, explicou que o piloto adversário foi algo agressivo numa altura em que também ele estava confuso sobre a duração da corrida.

“Bem, foi muito, muito renhido”, disse Vettel sobre a luta com Alonso. “Diria que ele até foi um pouco agressivo, mas houve um pouco de confusão porque perdi o contacto via rádio e olhei para o quadro nas boxes, e penso que a direção da corrida mudou de ideias sobre quanto tempo a corrida iria durar, e eu não sabia. Acho que nos safámos”.

Vettel ainda explicou o que aconteceu após o arranque, dizendo que teve uma melhor largada do que Alonso e “perdi o carro, e depois toquei-lhe, e perdi completamente o carro, mas depois tivemos uma grande recuperação”.

O piloto alemão da Aston Martin garantiu que tinham discutido antes do recomeço da corrida quando montar os intermédios, faltando apenas a sua decisão com base nas condições da pista.

0.011s.



That’s all that separated Sebastian Vettel and @alo_oficial at the #JapaneseGP.



Two #F1 World Champions, giving it their all to the very end.



🎥 @F1 pic.twitter.com/bQLCI59l7a — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) October 10, 2022