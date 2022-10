GP Japão F1, Fernando Alonso: “Fizemos continuamente as escolhas erradas” | AutoSport

Fernando Alonso arrancou do sétimo lugar da grelha de partida e terminou na mesma posição, mas queixou-se das decisões estratégicas da equipa durante a corrida do GP do Japão.

Alonso foi um dos últimos pilotos a mudar dos pneus de chuva para os intermédios e foi um dos poucos a parar mais tarde para outro conjunto novo do mesmo composto.

“A estratégia não funcionou hoje”, disse Alonso. “Fizemos as escolhas erradas continuamente. Primeiro, fomos dos últimos a parar para trocar para intermédios, perdemos lugares; depois parámos demasiado tarde para a segunda paragem, com seis voltas para o fim, e eu acabei no mesmo lugar em que comecei”.

O piloto da Alpine explicou ainda que “estava a pedir para fazer a troca mais cedo em ambas as ocasiões, mas hoje o meu microfone talvez não tenha funcionado! Devíamos ter parado com 10, 11, ou 12 voltas para o fim. Não sei o que estavam a fazer. E depois parámos a seis voltas. Por isso, perdemos uma oportunidade”.

Alonso ultrapassou três carros em seis voltas depois de perder 22 segundos com a paragem e terminou em estilo ‘photo finish’, com apenas 0,011s de diferença para Sebastian Vettel no sexto lugar.