GP Japão F1: Estreia de Yuki Tsunoda na ‘sua’ corrida com bancadas repletas | AutoSport

O primeiro reencontro da Fórmula 1 com Suzuka após duas temporadas longe da Ásia, resultante da crise pandémica, ocorreu sob chuva e com uma pista encharcada, mas não faltaram os muitos espetadores nas bancadas do circuito. São possivelmente únicos no calendário da disciplina e dão um colorido muito diferente ao Grande Prémio do Japão. Trazem fatos de competição e capacetes que se assemelham aos designs dos pilotos, mostram muitos cartazes e até pediram Günther Steiner em casamento.

Este ano, para além dos seus favoritos, há um piloto que tem recebido mais atenção. Trata-se de Yuki Tsunoda, por estes dias o herói japonês. Kamui Kobayashi foi o último piloto japonês a competir no GP caseiro em 2014.

Tsunoda já explicou que apesar de ter sido “um sonho tornado realidade” não se sentiu pressionado pela estreia no GP caseiro, mas espera poder dar um motivo de celebração aos seus compatriotas nas bancadas.