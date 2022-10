GP Japão F1, Esteban Ocon: “tive de pilotar enquanto olhava pelos espelhos” | AutoSport

A Alpine somou 18 pontos no Grande Prémio do Japão com Esteban Ocon a terminar no quarto lugar e Fernando Alonso no sétimo na curta e encharcada corrida de Suzuka.

Com os 18 pontos somados a equipa regressa ao quarto lugar no Campeonato de Construtores com 143 pontos, tendo agora 13 pontos de vantagem sobre a McLaren, que apenas somou 1 ponto no Japão.

Esteban Ocon foi um obstáculo às pretensões de Lewis Hamilton em subir posições durante a corrida, travando um duelo interessante com o britânico da Mercedes. As capacidades defensivas do piloto francês provaram ser suficientes para aguentar o sete vezes campeão do mundo.

“Terminar no quarto lugar é um resultado fantástico para nós, especialmente nestas condições”, disse Ocon após a corrida. “Foi uma partida difícil com a chuva e a fraca visibilidade, por isso tivemos de estar totalmente concentrados para passar essa fase inicial. Estou contente por termos conseguido correr e recompensar os adeptos que nos apoiaram tanto durante todo o fim de semana”.

Esteban Ocon começou do quinto lugar da grelha de partida e terminou no quarto posto depois de aproveitar a confusão da primeira volta. “Discutir com Lewis [Hamilton] é sempre um prazer e eu tive de pilotar enquanto olhava pelos espelhos o tempo todo. Parabéns ao Max por ter ganho o campeonato mundial. Merece-o depois de dominar e conduzir brilhantemente em todas as corridas”, concluiu Ocon.