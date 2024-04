GP Japão F1: Danos nos dois carros comprometeu (ainda mais) a corrida da Alpine

Um toque entre ambos os pilotos da Alpine, na largada após o recomeço da corrida do Grande Prémio do Japão, comprometeu o ritmo dos dois A524, já de si mais lento do que os adversários.

Ocon começou a corrida em 15º lugar com pneus macios, na esperança de ganhar posições durante as primeiras voltas. No entanto, o plano esfumou-se com a bandeira vermelha acenada logo na volta 1. Com danos resultantes do toque na segunda largada, o piloto francês terminou a corrida em 15º lugar, com paragens nas boxes na volta 19 para mudar para um jogo de pneus duros e na volta 33 para médios.

“Não foi uma corrida fácil”, explicou Ocon. “Tivemos alguns danos no início e, depois disso, tentámos algumas opções de estratégia diferentes para termos uma hipótese de lutar, mas, em última análise, não fomos suficientemente rápidos para competir com os adversários à nossa volta. Foi uma pena ter sofrido danos, no entanto, não creio que tenha feito uma grande diferença no cenário geral da corrida. Tivemos dificuldades com o ritmo de corrida em comparação com a qualificação, por isso temos muito para rever e esperamos poder voltar mais fortes na próxima corrida em Xangai”.

Da mesma forma, Gasly partiu do 17º lugar com pneus macios, mas terminou a prova japonesa em 16º lugar, com paragens nas boxes na 16ª volta para trocar os pneus duros com que recomeçou a corrida por médios e na 32ª volta para colocar outro conjunto de duros. “Infelizmente, foi uma longa tarde para nós em Suzuka. Há alguns aspectos positivos, incluindo o facto de termos tido duas partidas muito fortes”, salientou Gasly, dando depois conta do que aconteceu na segunda partida. “No arranque, depois da bandeira vermelha, ultrapassei o Haas, depois o Esteban e depois pus-me ao lado do Yuki [Tsunoda]. Nessa altura, fui ensanduichado entre os dois num infeliz incidente de corrida. Resultou em danos significativos no fundo – custando cerca de 30 pontos de downforce – e, portanto, menor desempenho. A partir daí, foi uma corrida muito difícil, não havia muito que pudéssemos fazer para além de nos esforçarmos o mais possível. Não é onde queremos estar, mas é bom que tenhamos feito as primeiras melhorias no carro este fim de semana. Temos de continuar a desenvolver o conceito, continuar a trazer peças o mais rapidamente possível, sempre que precisarmos delas, para melhorar a nossa posição atual”.

A corrida revelou-se um desafio para ambos os pilotos da Alpine, com hipóteses limitadas de subir no pelotão, mesmo que não tivessem sofrido danos. No entanto, os responsáveis franceses continuam determinados a introduzir novos componentes para o desenvolvimento do A524.