GP Japão F1: Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas eliminados | AutoSport

Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu e Mick Schumacher foram eliminados na Q2.

Durante a volta de saída para a Q2, Carlos Sainz avisou a equipa que sol estava a aparecer entre as nuvens, o que poderia aumentar a temperatura da pista japonesa e torna-la mais lenta comparativamente com a Q1.

Apesar de não ter sido uma volta limpa, Carlos Sainz foi o mais rápido dos Ferrari com o tempo 1:30.444s na primeira tentativa. Até que Max Verstappen terminou a sua primeira volta rápida e destronou o piloto da Ferrari do primeiro lugar da tabela de tempos, com o registo de 1:30.346s.

Atrás dos Ferrari, no quarto lugar, surgiu Esteban Ocon, seguido de Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sergio Pérez, George Russell e Valtteri Bottas.

Na altura em que os pilotos foram à box para troca de pneus, Lando Norris, Sebastian Vettel, Zhou Guanyu, Mick Schumacher e Yuki Tsunoda estavam em posição de eliminação.

Max Verstappen e os dois pilotos da Ferrari voltaram a não sair para a pista na fase final da Q2, quando todos os outros pilotos estavam a voar no traçado.

Sebastian Vettel conseguiu melhorar e sair da zona de eliminação com uma boa volta, enquanto Sergio Pérez bateu o tempo de Max Verstappen, passando para a frente da tabela de tempos. Quem não conseguiu melhorar os tempos, foi Valtteri Bottas, Zhou Guanyu e Mick Schumacher, sendo eliminados. Apesar de Yuki Tsunoda ter melhorado o seu tempo e subido algumas posições, foi na mesma eliminado, assim como Daniel Ricciardo que por apenas 0.003s não passou à Q3.