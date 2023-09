GP Japão F1: Como irá a Red Bull reagir? | AutoSport

Foi quebrada a invencibilidade da Red Bull, com o triunfo da ferrari e de Carlos Sainz em Singapura, num fim de semana em que a Red Bull entrou perdida e não foi a tempo de se ‘encontrar’. Agora, em Suzuka, a ‘conversa’ é bem diferente, ou pelo menos espera-se que assim seja.

Antes de Singapura a Red Bull admitia forte luta de outras equipas e foi exatamente isso que aconteceu, com Max Verstappen a ter de se contentar com o quinto lugar e Carlos Sainz a vencer uma corrida de cortar a respiração, à frente de Lando Norris e Lewis Hamilton.

Nenhum dos pilotos da Red Bull conseguiu passar à Q2 em Singapura, mas agora esperam ser muito mais competitivos em Suzuka, onde o circuito deverá ser realmente adequado para o RB19, graças a uma série de curvas longas e de alta velocidade.

A Red Bull vai querer deixar a última corrida para trás rapidamente, em parte devido à natureza do calendário, o que significa que precisam de estar em forma desde o início do TL1 na sexta-feira, próxima madrugada, mas também porque o Japão lhes dá a primeira oportunidade de vencer o campeonato de construtores este ano.

Seria justo dizer que é uma inevitabilidade, por isso, mesmo que não resulte este fim de semana, não será um desastre para os atuais campeões pois só precisam aumentar sua vantagem sobre a Mercedes em um ponto – ou não perder mais do que 23 pontos em relação à Ferrari – para conquistar o título.