GP Japão F1: Comissários não penalizam Russell

George Russell tentou ultrapassar Oscar Piastri na chicane do traçado de Suzuka, na fase final do Grande Prémio do Japão, resultando num contacto entre os dois pilotos e na análise por parte do Colégio de Comissários Desportivos da FIA para perceber se o piloto australiano tinha sido empurrado para fora de pista nessa situação. No entanto, foi decidido que o piloto britânico não deveria ser penalizado.

No documento da FIA, os comissários fazem saber que não houve qualquer decisão no sentido de penalizar Russell, dando como certo que o britânico da Mercedes “não ‘mergulhou’ e estava em controlo à entrada da curva 16”, com o “o eixo dianteiro” à frente dos espelhos retrovisores McLaren MCl38 de Piastri e de “acordo com as normas de condução”, tinha direito a ter espaço para tentar a manobra. No entanto, “o carro 63 [Mercedes] bateu no corretor interior e colidiu com o carro 81 [Oscar Piastri]. Ainda segundo o mesmo documento, ficou comprovado que, quando o piloto da McLaren sentiu o impacto, “tomou medidas evasivas, conduzindo para fora da pista, em vez de se arriscar a outra colisão com consequências talvez mais graves”.

Os comissários esclareceram que Russell deixou “espaço suficiente à saída da curva 16 para que o carro 81 pudesse fazer a curva mantendo-se em pista” e também que Piastri “cortou a chicane e regressou em segurança à pista à frente do carro 63”. Sendo as normas “omissas quanto à ação exigida a um piloto que sai da pista para evitar uma colisão ou é forçado a sair, regressa em segurança à pista e mantém a sua posição”. Os comissários da FIA sublinham que esse não é “um ponto determinante” para a sua decisão, mas fazem notar “que tanto os pilotos como os representantes das equipas concordaram que este incidente não justificava a imposição de qualquer penalização”.

Assim, não há qualquer consequência na classificação do Grande Prémio do Japão, mantendo Russell o sétimo posto, que conseguiu obter depois deste episódio, enquanto Piastri confirma o oitavo posto.

Foto: LAT Images