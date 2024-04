GP Japão F1: Comissários determinam incidente de corrida entre Albon e Ricciardo

Depois de analisadas todas as imagens e dados dos dois monolugares, os comissários da FIA deram conta que “as explicações de ambos os condutores foram concordantes quanto aos factos do incidente”, sublinhando que “na aproximação à curva 3, o piloto do carro 3 [Daniel Ricciardo] reparou no carro 18 [Lance Stroll] à sua esquerda e declarou que queria dar espaço suficiente a esse carro. De seguida, olhou para o vértice da curva 3. Não viu o carro 23 [Alexander Albon] à sua direita. O piloto do carro 23 declarou que pensava poder ultrapassar o carro 3 por fora, na curva 3, mas que, de repente, apercebeu-se de que o carro 3 não o tinha visto, travou, mas não conseguiu evitar o contacto”.

Não haverá lugar a qualquer penalização em relação ao acidente de Alexander Albon e Daniel Ricciardo, em resultado de um toque entre ambos na primeira volta do Grande Prémio do Japão, uma vez que o Colégio de Comissários Desportivos (CCD) decidiu que se tratou de um incidente normal de corrida na volta de abertura e na presença de um terceiro carro, o de Lance Stroll.

