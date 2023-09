GP Japão F1: Classificações / Resultados / Campeonatos | AutoSport

Vitória número 48 da carreira de Max Verstappen na Fórmula 1. Vamos conferir como estão os campeonatos do mundo após a ronda japonesa, faltando apenas seis provas para o final da temporada e com a Red Bull a fechar já as contas do título de construtores.

Mundial de Pilotos:

Pos. Piloto Pontos 1 Max Verstappen 400 2 Sergio Pérez 223 3 Lewis Hamilton 190 4 Fernando Alonso 174 5 Carlos Sainz 150 6 Charles Leclerc 135 7 Lando Norris 115 8 George Russell 115 9 Oscar Piastri 57 10 Lance Stroll 47 11 Pierre Gasly 46 12 Esteban Ocon 38 13 Alexander Albon 21 14 Nico Hülkenberg 9 15 Valtteri Bottas 6 16 Zhou Guanyu 4 17 Yuki Tsunoda 3 18 Kevin Magnussen 3 19 Liam Lawson 2 20 Logan Sargeant 0 21 Nyck de Vries 0 22 Daniel Ricciardo 0

Mundial de Construtores:

Pos. Construtor Pontos 1 Red Bull Racing-Honda RBPT 623 2 Mercedes 305 3 Ferrari 285 4 Aston Martin Aramco-Mercedes 221 5 McLaren-Mercedes 172 6 Alpine-Renault 84 7 Williams-Mercedes 21 8 Haas-Ferrari 12 9 Alfa Romeo-Ferrari 10 10 AlphaTauri-Honda RBPT 5

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool