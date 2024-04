GP Japão F1: Chuva condicionou e Oscar Piastri foi o mais rápido no pouco se viu em pista

Pouca ação no segundo treino livre do Grande Prémio do Japão, marcado pela chuva que manteve afastados os carros de pista durante quase toda a sessão. Conclusões são difíceis de retirar, uma vez que as voltas rápidas só foram concluídas com pneus de piso seco nos últimos 5 minutos, com o tempo mais rápido a pertencer a Oscar Piastri, com a marca de 1:34.725s. No entanto, apenas 13 pilotos estiveram em pista, a maioria nos últimos instantes do treino.

Com apenas 19 carros preparados para sair para a pista no segundo treino livre, à semelhança da mesma sessão do GP da Austrália, e depois de treino inaugural com piso seco, confirmou-se a previsão de chuva. Apesar da pista não parecer muito molhada, as equipas preferiram manter os carros nas boxes e esperar por melhores condições. Assim sendo, passaram vários minutos sem qualquer ação no traçado de Suzuka, a não ser o entusiasmo dos espectadores.

Lewis Hamilton foi o primeiro piloto a sair para a pista com pneus médios, já depois de terem passado quinze minutos da sessão, seguindo-se Daniel Ricciardo, que não esteve presente na sessão de abertura do GP do Japão e precisava do máximo de tempo no traçado. No entanto, os dois pilotos regressaram rapidamente às suas boxes, uma vez que o piso estava escorregadio para experimentar pneus slicks naquelas condições.

As condições deterioraram-se ao ponto de os pneus intermédios se tornarem viáveis para uma saída para a pista. Assim sendo, Oscar Piastri saiu com este composto à passagem da meia hora de treino, mas o piloto australiano regressou ao pitlane após a volta de saída, afirmando que não o traçado não estava suficientemente molhado para aqueles pneus.

Pouco depois, mais pilotos entraram em ação. Zhou Guanyu, Valtteri Bottas e Alexander Albon juntaram-se a Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, com os três primeiros a deixaram a pista pouco depois. O piloto japonês da RB registou o primeiro tempo da sessão, com 1:42,304s, enquanto Ricciardo ficou em segundo com um tempo 4,1s mais lento. Tsunoda melhorou o seu anterior registo para 1:40,946s com o seu companheiro de equipa a 0.967s, depois de também realizar uma volta mais rápida.

A Sauber decidiu enviar de novo os seus pilotos para a pista, numa altura em que a RB tinha mandado parar Tsunoda e Ricciardo, ambos com 5 voltas realizadas no curto ‘stint’. Mas foi por pouco tempo que Bottas e Zhou estiveram a rodar em Suzuka.

Nos últimos minutos do treino, a McLaren montou pneus macios no MCl38 de Oscar Piastri, enquanto a Mercedes fez o mesmo com Lewis Hamilton e a Haas com ambos os pilotos. O australiano da equipa de Woking bateu o tempo mais rápido até aquele momento, que pertencia a Yuki Tsunoda, passando a liderar o treino – com menos de 1 minuto para o seu final – com 1:36.682s. Piastri ainda melhorou o seu registo, para 1:34.725s, seguido de Hamilton a 0.501s.Mais pilotos saíram para a pista nos momentos finais e por isso, Charles Leclerc ainda conseguiu registar a marca de 1:38.760s, alcançando o terceiro registo mais rápido do treino.

No total, apenas 13 pilotos rodaram em pista, enquanto os dois pilotos da Red Bull e da Aston Martin ficaram na garagem durante os 60 minutos do treino, assim como George Russell, Pierre Gasly e Logan Sargeant, que já não iria estar em ação depois do acidente sofrido no treino livre 1.