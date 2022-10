GP Japão F1: Christian Horner lamenta distração com polémica num fim de semana importante | AutoSport

Christian Horner lamenta que a polémica sobre o regulamento financeiro e a alegada infração da Red Bull ao limite orçamental seja uma distração num fim de semana muito importante para a equipa e para Max Verstappen, fazendo referência à possibilidade do piloto neerlandês poder celebrar a conquista do bicampeonato do mundo de pilotos no Grande Prémio do Japão.

A FIA adiou a publicação da sua análise financeira das 10 equipas da grelha para a próxima segunda-feira, mas a discussão sobre este tema mantém-se no paddock da Fórmula 1, o que na opinião de Horner, retira protagonismo feito do seu piloto.

“É um fim de semana importante para o Max”, disse Horner à Sky. “É uma possibilidade e não uma probabilidade, mas é efetivamente outro ‘match point’ para ele. É nisto que estamos concentrados. A quantidade de ruído que tem rodeado outros temas, só se pode pensar que se trata de uma distração”.

Falando sobre o processo da análise da FIA, Horner salientou que a equipa continua satisfeita com todos os dados que recolheu e submeteu à FIA. “Estávamos à espera de certificados na quarta-feira, mas isso foi obviamente atrasado para todas as equipas”, disse Horner à Sky. “A FIA tomou essa escolha, pelo que aguardamos com interesse para ver o que acontece na segunda-feira, mas mais uma vez sentimos que cumprimos absolutamente o limite, com os regulamentos, estamos satisfeitos com a nossa submissão, e estamos à espera do qual será o feedback”, concluiu o responsável da Red Bull.