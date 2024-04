GP Japão F1: Chassi do FW46 de Alex Albon deverá ser enviado para Grove

A Williams deverá enviar o chassi do monolugar de Alexander Albon, envolvido no acidente dos primeiros metros da corrida do Grande Prémio do Japão, para a fábrica em Grove para reparações, antes da próxima prova na China, no regresso da Fórmula 1 ao Circuito Internacional de Xangai após a paragem devido à pandemia.

A equipa terá confirmado à publicação Speedcafe.com que o chassi regressará ao Reino Unido, aproveitando a semana sem competição entre a prova nipónica e o regresso à China. O incidente ocorreu durante a volta de abertura da corrida em Suzuka, ainda sem a Williams ter determinado a completa extensão dos danos no chassi do FW46.

A urgência é maior do que aconteceu na Austrália, uma vez que para garantir que o chassis está pronto para o próximo Grande Prémio da China, a equipa tem que enfrentar um prazo mais apertado, visto o acidente ter ocorrido apenas hoje, no dia da prova.

Na situação em Melbourne, o acidente de Albon na curva 6 aconteceu no treino livre 1, deixando a equipa apenas com um chassi – sem que existisse um sobressalente – tendo a equipa enviado para Grove para reparações nessa altura.

Desta forma, a reparação após Melbourne atrasou a produção de um terceiro chassi, que deveria estar pronto a tempo da prova chinesa, passando agora a ser a previsão de entrega apenas no Grande Prémio de Miami, segundo a mesma publicação.

No entanto, o foco está agora em analisar o chassi do carro de Albon, uma vez que a Williams enfrenta uma corrida contra o tempo para garantir que está pronto para a próxima ronda do campeonato.