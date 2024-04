GP Japão F1: Charles Leclerc presta homenagem a Jules Bianchi

Charles Leclerc presta homenagem ao seu falecido padrinho, Jules Bianchi, durante o Grande Prémio do Japão deste fim de semana, revelando um design especial de capacete em sua honra.

Bianchi faleceu tragicamente em agosto de 2015 na sequência de lesões sofridas num acidente durante a corrida do GP do Japão de 2014 em Suzuka e desempenhou um papel importante no início da carreira de Leclerc, apoiando-o durante a sua juventude.

No momento em que a Fórmula 1 lembra o 10º aniversário do acidente de Bianchi, Leclerc decidiu honrar a sua memória usando um capacete que reflete o design icónico de Bianchi, com o seu próprio logótipo número 17. Falando sobre o tributo, Leclerc expressou o quão importante era para ele recordar Bianchi e o impacto que teve na sua vida e carreira.

“Depois de colocar o capacete, tenho de pensar no que se está a passar em pista, mas é óbvio que foi um sinal muito importante para mim fazer aqui”, disse o piloto monegasco sobre o tributo a Jules Bianchi. “Tinha falado com a família, estamos sempre em contacto e falamos sempre porque é basicamente a mesma família e sempre fomos muito próximos. Ficaram muito, muito contentes por eu ter pedido para usar o capacete. Estou muito feliz, obviamente. Jules ainda está lá e precisa ser lembrado. Se estou aqui hoje na Fórmula 1, é graças a ele. Por isso, era importante para mim usar este capacete e espero poder ter um grande fim de semana”.