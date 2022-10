GP Japão F1: Charles Leclerc penalizado, perde segundo posto | AutoSport

Na entrada da chicane final do traçado de Suzuka, Charles Leclerc, pressionado por Sergio Pérez pelo segundo posto, falhou o ponto de travagem, também pelo desgaste dos seus pneus, e seguiu em frente e reentrou na pista mesmo à frente do piloto mexicano da Red Bull, não dando o devido espaço ao adversário.

A situação foi revista pelos comissários e rapidamente penalizaram Charles Leclerc em 5 segundos, resultando na perda do segundo posto, subindo ao pódio no terceiro lugar, e a possibilidade de conquista do Bicampeonato do Mundo de Pilotos de Fórmula 1 por Max Verstappen.